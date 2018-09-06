Число разводов и браков снизилось в Татарстане

В Республике Татарстан в этом году снизилось количество разводов и браков. С начала 2018 года жители республики заключили на 2 тыс. меньше браков, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом размещена на сайте Росстата.

По данным ведомства, в 2017 году в Татарстане 14,1 тыс. пар заключили между собой союз, а в 2018 году было заключено 12 тыс. браков. При этом в республике стали реже разводиться. Так, в 2017 году было расторгнуто более 7,9 тыс. браков, в этом году — 7,7 тыс., сообщает ProKazan.ru.

Портал iz.ru писал сегодня о том, что за семь месяцев 2018 года в России поженились на 12% пар меньше, чем за тот же период годом ранее. Эксперты связывают это с демографическим провалом 1990-х годов и отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи.