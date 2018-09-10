Как Москва поддерживает женское предпринимательство

Роль женщин в предпринимательстве постоянно увеличивается. Женщины показывают свою активность в этой сфере и ничем не уступают мужчинам-бизнесменам. Они активно встраиваются в динамичный ритм предпринимательской деятельности и успешно занимают рыночные ниши.

Все больше инициативных женщин создают собственные бизнес-проекты и стремятся воплотить в жизнь новые идеи. Безусловным плюсом является то, что сферы, которые привлекают женщин-предпринимателей, более социальны и направлены в первую очередь на повышение качества жизни людей. Так, большее количество социально-ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и образования детей реализуется именно женщинами.

В Москве ведется активная работа по созданию комплексной эффективной системы поддержки бизнеса. В целях активной популяризации бизнес-деятельности среди женщин, создания новых и масштабирования успешных проектов женщин-предпринимателей в центральном офисе общественной организации «Женщины бизнеса» состоялась форсайт-сессия, посвященная женскому предпринимательству. На мероприятии ведущие бизнес-леди столицы из разных сфер бизнеса обсудили ключевые вопросы формирования программы развития предпринимательства среди женщин, поделились своими секретами успеха и нюансами ведения бизнеса «по-женски».

В обсуждении приняли участие порядка 60 экспертов, среди которых - основательницы собственного бизнеса, генеральные директора компаний, бизнес-тренеры, руководители общественных организаций. Также в мероприятии участвовали представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московского экспортного центра. Ключевыми вопросами форсайт-сессии стали тренды и особенности ведения женского бизнеса, инфраструктура и меры поддержки женского предпринимательства, образовательные программы для женщин-предпринимателей.

Представительницы женского пола обсудили, какие тренды и бизнесы сегодня привлекают современных девушек и опытных леди, какие функциональные рабочие инструменты нужны для поддержки женского предпринимательства для всех поколений. Конкретные предложения по поддержке экспортоориентированного бизнеса высказали действующие предпринимательницы, участницы проектов Экспортного центра. Также эксперты проработали вопрос образовательных программ и методик обучения для начинающих и действующих женщин-предпринимателей.

В форсайт-сессии принял участие руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин. Он поблагодарил организаторов сессии за инициативу проведения данного мероприятия и напомнил собравшимся о мерах поддержки и стимулирования предпринимательства в столице, отметив, что в настоящий момент Правительством Москвы реализуется широкая программа по поддержке различных категорий предпринимателей и популяризации их деятельности. Среди новейших инструментов - Конкурс для предпринимателей «Прорыв года», одна из номинаций которого - «Мама – успешный предприниматель года» - имеет непосредственное отношение к развитию женского предпринимательства.

Эмиль Петросян

Заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы