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Путин внес поправки к законопроекту о пенсионных изменениях

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу поправки к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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Он отметил, что партия обеспечит принятие данных поправок, а также внесет ряд собственных предложений, передает «РИА Новости».

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Президент призвал смягчить поправки, которые ранее были предложены правительством России.

Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с предложенных ранее 63 лет до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

Также глава государства предложил ввести дополнительные гарантии, которые смогут защитить интересы представителей старших возрастов на рынке труда.

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, которое должно было завершиться к 2034 году. Документ уже прошел первое чтение. Сбор поправок ко второму чтению, которое состоится осенью, завершится 24 сентября.

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