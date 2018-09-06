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Ученые узнали о разном восприятии музыки гитаристами и битбоксерами

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Активность мозга при прослушивании музыки регулируется тем, умеет ли человек играть на том инструменте, который слышит. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Салони Кришнан (Saloni Krishnan) из Университетского колледжа в Лондоне.

В статье, опубликованной по итогам исследования в журнале Cerebral Cortex, говорится, что при прослушивании битбокса у профессиональных битбоксеров активировались зоны сенсомоторной коры, отвечающие за движения ртом, а гитарная музыка активировала ответственные за движение рук зоны в мозге гитаристов.

В исследовании приняли участие 60 человек: 20 профессиональных битбоксеров, столько же гитаристов и людей без навыка игры на музыкальных инструментах.

Во время эксперимента каждому участнику давали послушать музыкальные отрывки (либо битбокс, либо игру на гитаре) и следили за активностью мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что сенсомоторные отделы мозга профессиональных музыкантов активируются больше, чем у людей без навыков игры на музыкальных инструментах, но только в том случае, когда они прослушивали композиции, сыгранные на инструментах, которыми они владеют, пишет издание N+1.

В июне сообщалось, что исследователи из Международного томографического центра Томского государственного университета и Университета Вашингтона нашли способ отслеживать развитие головного мозга плода в утробе матери. Таким образом, специалисты смогут выявлять отклонения на самых ранних этапах.

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