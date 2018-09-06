Сертификаты на дополнительные занятия для детей планируют ввести в Приморье

В Приморском крае планируют ввести сертификаты на дополнительное образование для детей. Речь идет о разных направлениях, в том числе музыке, живописи и спорте. Планы по модернизации системы распределения субсидий организациям дополнительного образования обозначил губернатор Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с главными редакторами СМИ края.

По словам главы региона, на данный момент многие кружки, клубы, секции, школы получают из регионального бюджета субсидии, но при этом берут деньги с родителей детей. Чтобы уйти от данной схемы и сделать так, чтобы организации допобразования конкурировали за учеников, руководитель края предложил ввести систему сертификатов, пишет «Приморская газета».

Тарасенко пояснил, что система сертификатов предполагает перечисление определенной суммы каждому из детей на дополнительное образование. Если ребенок захочет заниматься спортом, музыкой или каким-то еще направлением, то он отдаст сертификат, после чего денежные средства за обучение будут направлены конкретно в это учреждение.

Соответственно, чем больше будет учеников в той или иной организации, тем больше будет предоставленная субсидия. Пока что профильные департаменты просчитывают размер суммы на одного ребенка.