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Посольство РФ в Британии высмеяло в коллаже флакон из-под духов из «дела Скрипалей»

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente/ZUMAPRESS
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Посольство России в Великобритании опубликовало коллаж в своем микроблоге в социальной сети Twitter, в котором фотография флакона из-под духов из «дела Скрипалей», опубликованная британской полицией, сравнивается с пробиркой, которую бывший глава Госдепартамента США Колин Пауэлл демонстрировал в ООН, называя ее бактериологическим оружием бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

В подписи к снимку говорится: «Старый добрый стиль 2003 года?»

Пауэлл заявлял тогда, что в руках главы Ирака находится бактериологическое оружие массового поражения, напоминает телеканал «360». Выступление экс-главы Госдепа на заседании Совбеза ООН и демонстрация неизвестной пробирки стали основанием для начала бомбежек Ирака вооруженными силами США и последующего вторжения в страну.

Ранее в четверг британское издание Daily Mail опубликовало записи с установленных в магазине в Солсбери видеокамер. На кадрах запечатлены двое мужчин, которых прокуратура Великобритании подозревает в отравлении британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении — ими оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в подлинности фотографий россиян.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования.

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