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В Москве выставили на аукцион цветочные павильоны

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Цветочные павильоны выставили на аукционе в Москве. Победители смогут круглый год торговать цветами в жилых районах столицы в течение пяти лет.

Право торговли в двух нестационарных павильонах «Цветы» в Гольяново и Орехово-Борисово Южном выставил на аукцион столичный департамент по конкурентной политике. Площадь каждого павильона составляет 19 кв. м, а стартовая стоимость каждого лота оценивается в 67 тыс. рублей, пишет НСН.

13 августа в Москве выставили на торги более 20 помещений внутри Садового кольца. Все объекты расположены на первых и цокольных этажах жилых домов, имеют свободное назначение и использовались под офисы.

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