Порошенко пообещал уведомить ООН о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко собирается проинформировать международные организации о деталях разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией в ходе выступления на Генассамблее ООН. Документ был подписан в 1997 году.

«Я воспользуюсь своим визитом в Нью-Йорк. Все международные организации об этом будут уведомлены отдельно. Хочу твердо подчеркнуть, что это решение не эмоциональное, не спонтанно. Оно четко выверено и просчитано», — заявил украинский лидер 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), пишет ТАСС.

В сентябре сообщалось, что президент Украины до конца месяца уведомит Москву о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

73-я сессия Ассамблеи откроется 18 сентября 2018 года. На ней выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств, а также 86 глав правительств и министров иностранных дел. Сам Порошенко намерен выступить на мероприятии 26 сентября.