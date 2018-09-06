Семилетний ребенок сбил свою мать на машине под Ярославлем

Семилетний ребенок сбил собственную мать на автомобиле и устроил двойное ДТП в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел в городе Рыбинске 5 сентября. Мальчик 2011 года рождения запустил двигатель в машине родителей и начал ехать задним ходом во дворе дома, в результате чего совершил наезд на свою мать, которая находилась слева от машины. После этого машина столкнулась с другим автомобилем, находившемся на стоянке, а тот от удара столкнулся с еще одной машиной, сообщает телеканал «Звезда».

Мать ребенка была госпитализирована в одну из местных больниц, пишет сайт kp.ru. В ГИБДД напомнили о необходимости контролировать действия детей в машине.