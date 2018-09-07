Далекое сияние: маяки, до которых почти нельзя добраться

Это маяк на скалах острова Тридарангар в Исландии — один из самых живописных и самых труднодоступных в мире. Портал iz.ru собрал еще несколько маяков с разных концов света, от Чили до Гренландии, которые могут посоревноваться с ним за эти звания
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Фото: Getty Images/Mathieu Rivrin
Французский маяк Ля Жюмьен находится в самой западной точке бретонской акватории, на скале, расположенной примерно в 300 м от берега. Его построили в 1911 году, после того как здесь разбились несколько десятков судов
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Фото: Getty Images/Nazar Abbas Photography
Уотипу — отдаленный пляж в Новой Зеландии, а еще — место, где находится живописный маяк Уотипу-Бич
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Фото: Getty Images/Mathieu Rivrin
Маяк Пуэнт-дю-Раз с конца XIX столетия украшает один из мысов в Атлантическом океане, между Ла-Маншем и Бискайским заливом
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Фото: Depositphotos
А вот маяк на чилийском острове Магдалены со временем был перепрофилирован — теперь в нем живут ученые, наблюдающие за обитающей неподалеку колонией магеллановых пингвинов
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Фото: Getty Images/Hemis.fr/Benoit Stichelbaut
Маяк Пьер-Нуар стоит в Атлантическом океане, у берегов Бретани — недалеко от него в годы Второй мировой произошло столкновение между кораблями союзников и немецкой субмариной. Так Пьер-Нуар вошел в историю
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Фото: Global Look Press/H. Schulz
В начале XX столетия на Аляске построили сразу 10 маяков. Последним из них стал маяк Элдред Рок, который до сих пор украшает побережье залива Линн-Канал
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Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein
Сдержанность и минимализм — главные отличия маяка, который стоит на острове Диско в Гренландии
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Фото: Getty Images/Simon Dubreuil
Фарерские острова — автономный (и очень живописный) регион на территории Дании. Одной из главных местных достопримечательностей считается маяк Каллур на острове Калсой
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Фото: Depositphotos/Angelo Giampiccolo
Стромболиккьо — название вулканической скалы, расположенной к северу от Сицилии. Единственное, что на ней есть, — это маяк, к которому ведут 200 каменных ступеней
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