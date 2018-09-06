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«КамАЗ» протаранил два трамвая в Самаре

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Водитель «КамАЗа» протаранил два трамвая в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло утром 6 сентября. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля двигался по Московскому шоссе в сторону Ново-Вокзальной улицы и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение большегруза с техническим трамваем, после чего его отбросило на пассажирский трамвай, сообщает телеканал «Звезда».

В результате инцидента никто не пострадал. ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.

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