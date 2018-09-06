Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

Северо-Восточную хорду (СВХ) планируют продлить от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Проект планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети в промзоне «Руднево» одобрила возглавляемая мэром Сергеем Собяниным Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Территория проектирования находится в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка в 3,5–8 км от МКАД. Также оставляется участок для размещения отстойно-разворотной площадки площадью 1,3 га с конечной станцией для наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ).

Протяженность трассы с тремя полосами движения в каждом направлении составит 5,5 км. На новом участке хорды также планируется построить три эстакады и три пешеходных перехода.

Реализация этого проекта в будущем позволит подключить к СВХ проектируемую автомагистраль Москва — Нижний Новгород — Казань. В пресс-службе добавили, что проект вынесут на публичные слушания.

Накануне Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, а днем ранее — участок от Шоссе Энтузиастов до МКАД.