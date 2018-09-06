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Прокуратура выявила мошенничество при ремонте дороги в Карелии

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Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Карелии. По данным прокуратуры, предприниматель получил оплату за невыполненные работы по ремонту дороги.

Предприниматель должен был выполнить работы по ремонту дорог в одном из сельских поселений. В нарушение условий договора подрядчик не уложил выравнивающий слой под щебнем на двух улицах. Также не в полном объеме были выполнены и другие работы. Однако при приемке предприниматель скрыл этот факт от заказчика и получил полную оплату по договору. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

По данным прокуратуры, ущерб составил 262,8 тыс. рублей. По данном факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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