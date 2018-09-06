Бесплатные экскурсии организуют по кремлю Великого Новгорода

Жителей и гостей Великого Новгорода приглашают на экскурсии по кремлю. Завтра, 7 сентября, они будут бесплатными в рамках акции «Открытая пятница».

Как уточняет Новгород.ру, волонтеры музея и выпускники курсов по истории и культуре Великого Новгорода проведут три экскурсии на общую тему «Великий Новгород — родина российской демократии».

В музее отметили, что именно в древнем Новгороде зародились выборные традиции и сформировались основы демократии, поскольку в городе более 600 лет существовало вече, которое определяло его жизнь.

В День города Москвы все музеи российской столицы сделают бесплатными. Акция продлится два дня — 8 и 9 сентября.