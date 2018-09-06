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Не признающего границ «гражданина мира» задержали под Астраханью

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В Астраханской области правоохранители задержали 25-летнего жителя Башкирии, который направлялся пешком в Индию и незаконно пересек границу. Никаких документов у молодого человека при себе не было.

Нарушитель сказал пограничникам, что он гражданин мира и что паспорт ему не нужен.

Впрочем, как сообщает «Астрахань-24», позже молодой человек признался, что потерял удостоверение личности в Сочи, где недолго жил и подрабатывал психологом. Со временем у него появилась мечта заняться духовными практиками в Индии, куда он и направился пешком.

Теперь «гражданин мира» стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконное пересечение границы».

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