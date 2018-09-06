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Стихи Алексея Толстого прочитали в центре Брянска

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В Брянске накануне 5 сентября вспоминали русского поэта Алексея Толстого. К его памятнику пришли поэты, писатели, чиновники и обычные горожане.

Участники праздника читали стихи Толстого, а почувствовать эпоху, в которой жил поэт, помогали выступления ансамбля бального танца «Таис» и лауреата Всероссийского конкурса вокалистов имени Вяльцевой Людмилы Липской. Она исполняла романсы конца XIX — начала XX века, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В течение всего лета 2017 года в Брянске проходил проект «Читаем А.К. Толстого». Он был посвящен 200-летию со дня рождения поэта. Любители творчества писателя собирались каждую пятницу в парке-музее им. А.К. Толстого.

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