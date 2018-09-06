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Творческие встречи пройдут в сентябре в академии Михалкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С 6 сентября по 10 декабря 2018 года в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова состоятся творческие и практические встречи с видными деятелями в области кино, театра, музыки, а также изобразительного искусства и хореографии.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Творческие встречи и лаборатории», реализуемого при финансовой поддержке Министерства культуры России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

Всего запланировано 32 творческие встречи, а также 22 практических занятия по методике производства театрально-зрелищных мероприятий. В проекте предполагается участие режиссеров и актеров, в том числе Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Евгения Миронова, Константина Хабенского, Андрея Звягинцева, Петра Буслова, Анатолия Васильева, Валерия Тодоровского и многих других.

В рамках проекта будут работать творческие лаборатории под руководством заслуженного артиста России Игоря Яцко и педагога Светланы Земляковой.

Запись участников на творческие встречи и лаборатории доступна онлайн на официальном сайте академии Н.С. Михалкова в разделе «Творческие встречи и лаборатории», а также в социальных сетях учреждения.

Мероприятия пройдут в помещениях академии по адресу: Москва, улица Часовая, 5Б (метро «Аэропорт»).

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