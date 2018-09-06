Крымский военно-исторический фестиваль сместят из-за газопровода

В связи со строительством газопровода в Севастополе военно-исторический фестиваль сменит площадку. Участникам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Пятый Крымский военно-исторический фестиваль по традиции будет проводиться на Федюхиных высотах, однако площадку организаторам пришлось сменить. Это связано с тем, что на прежнем месте по федеральной программе ведется строительство газопровода в Севастополь. По словам организаторов, фестиваль сместится на левую сторону трассы Севастополь–Ялта. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В связи с перемещением будет уменьшена парковка для участников. В связи с этим до места проведения фестиваля рекомендовано добираться на общественном транспорте, который будет двигаться от Балаклавского шоссе.

Фестиваль состоится в Севастополе с 13 по 16 сентября.