Уборка зерновых завершается в Орловской области

В Орловской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. По данным на 4 сентября аграрии выполнили план на 92,2%.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в целом уборка озимых завершена на 99,6%, что составляет 423,8 тыс. га, уборка яровых — на 84,5%, что составляет 344,37 тыс. га.

Также уже завершили уборку ячменя, урожай которого превысил 657 тыс. т. Уборку яровой пшеницы завершило 21 хозяйство. Удалось собрать 20,36 тыс. т, что составляет 99% от плана, сообщает InfoOrel.ru.

В целом наилучшие показатели урожайности были даны в хозяйствах Ливенского, Орловского, Знаменского и Новодеревеньковского районов.