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Шведские партии поддержали блокировку «Северного потока – 2»

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Большинство шведских политиков выступили против российского энергетического проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio, опросившая представителей политических партий различного толка.

Поддержали блокировку в том числе представители Партии зеленых, Умеренной коалиционной партии и Христианско-демократической партии Швеции.

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Швеция выдала разрешение на прокладку газопровода

В начале июня кабинет министров Швеции одобрил строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. «Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать нет проекту», — сказал тогда министр предпринимательства и инноваций страны Микаэль Дамберг.

Комментируя решение властей страны шведский посол на Украине Мартин Хагстрем подчеркнул, что российский газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции — в исключительной экономической зоне.

Мнение политолога

Заявления шведских политиков являются явной заказной медийной кампанией, заявил политолог Игорь Рябов. Он поделился мнением, что противники проекта начали натравливать на него коррумпированных политиков.

«Именно от Еврокомиссии, абсолютно проамериканского бюрократического института, идут законодательные инициативы по препятствованию проекту», — заявил он.

«Северный поток – 2»

Газопровод предусматривает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность проекта составит 55 млрд куб. м топлива ежегодно, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Большинство европейских стран поддерживают проект, однако власти США требуют отказаться от его реализации, угрожая санкциями: Вашингтон стремится наладить поставки сниженного природного газа (СПГ) в Европу.

Против строительства проекта высказываются страны Прибалтики, Польша и Украина. 

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