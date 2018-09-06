Поединки средневековых боев организуют в Ставрополе

В Ставрополе планируют организовать турнир по историческому средневековому бою. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Турнир планируют провести 15 сентября в парке Победы в рамках фестиваля Южная крепость. Кроме жителей Ставропольского края в нем планируют принять участие «рыцари» из Москвы, Минска, Таганрога, Воронежа, Крыма. Об этом сообщает NewsTracker.

Также в рамках мероприятия активисты покажут примеры военного искусства и ремесел в период с IX по XVI век. Вход на фестиваль планируют сделать свободным.

Отмечается, что участники реконструкции боев будут сражаться в доспехах, специально воссозданных по средневековым образцам.