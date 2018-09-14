Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре уже второй раз. Первый форум стал новой точкой отсчета в обсуждении женской повестки. Второй форум обещает быть не менее важным событием, особенно для консолидации усилий и развития международного сотрудничества в решении актуальных вопросов, волнующих сегодня человечество. Он будет намного представительнее первого и обещает превзойти его по количеству участников в два, а по числу стран — в полтора раза.

Мы будем говорить о том, что важно не только для женщин: о мире на земле, о чистой планете, о том, как справиться с изменениями климата, и о том, как вместе решать проблему эффективного использования энергетических ресурсов. О здоровье детей и взрослых, о социальном прогрессе и социальной безопасности, об экономике. О том, как помогать друг другу быть конкурентоспособными в наш технологический век, и много о чем еще.

У каждой из этих тем есть женское измерение. Например, изменение климата угрожает возможности достижения глобальной продовольственной безопасности и искоренения нищеты. Это создает серьезный новый риск для будущих поколений. Но прежде всего для женщин: они составляют 80% в общем числе людей, вынужденных сменить место жительства вследствие изменения климата.

Проблема занятости звучит для женщин острее, чем для мужчин. В 104 государствах — более чем в половине стран мира — возможности женщин работать наравне с мужчинами ограничены в целом ряде отраслей. Мировая экономика от этого много теряет. Сокращение всего на четверть разрыва между уровнями занятости мужчин и женщин, по данным МОТ, добавило бы ей 3,9%, или $5,8 трлн, к 2025 году.

Теряет общество и из-за неполного образования женской части населения. Как считают эксперты Всемирного банка, до $30 трлн в год. Мир будет намного богаче, если работа и образование станут женщинам доступнее.

В нашей стране эти две проблемы можно считать решенными. По показателям женской занятости и по уровню их образования мы опережаем многие европейские страны. Но, к сожалению, до сих пор у нас сохраняется разница в зарплатах мужчин и женщин.

Нам есть, и чем поделиться, и чему поучиться на форуме. Мы будем обсуждать опыт стран, успешно решающих эти проблемы, а также новые практические возможности для женщин в получении доступа к образованию, финансам и рынкам, открытии своего дела. Об этом расскажут представители таких международных организаций, как Всемирный банк, ЮНИДО, ЮНЭСКО, МОТ, которые выступают на женском форуме в качестве соорганизаторов нескольких дискуссионных площадок.

На форуме пройдет Второй государственно-частный диалог БРИКС «Женщины и экономика». Это новое направление в сотрудничестве стран БРИКС предполагает развитие международных проектов в области поддержки женского лидерства и предпринимательства.

В принципе углубление и расширение такого сотрудничества в интересах женщин, экономик и обществ — одна из главных задач форума. Ее решению будет посвящено заседание «женской двадцатки» (W20), которое впервые пройдет в нашей стране в рамках форума. На Петербургской встрече планируется обсудить роль «двадцатки» в расширении экономических возможностей женщин и выработать рекомендации для лидеров стран G20.

В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов, межпарламентский диалог, презентация Делового женского альянса БРИКС, паритетные дискуссии о цифровизации, несколько двусторонних международных бизнес-диалогов, подписание соглашений.

Мы надеемся, что второй Евразийский женский форум, как и первый, станет территорией доверия. Он должен повысить вклад женщин в устойчивое развитие нашей планеты и увеличить число людей, которые понимают друг друга и для которых мир и благополучие на Земле важнее политических амбиций.

Автор — вице-спикер Совета Федерации

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