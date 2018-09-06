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Сотни дронов образовали портрет Льва Толстого над тульской набережной

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Фото: youtube.com
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Несколько сотен дронов поднялись в воздух над обновленной Казанской набережной в Туле, образовав портрет Льва Толстого.

Как пишет ИА «Тульские новости», видео зрелищного запуска размещено на хостинге YouTube 6 сентября. На кадрах видно, как сотни дронов с лампочками поднимаются вечером над рекой Упой. Прохожие удивлялись такому зрелищу и снимали происходящее на видео.

Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в Крапивенском уезде Тульской губернии (ныне — Щекинский район Тульской области). Он жил и творил в наследственном имении матери — Ясной Поляне, там же находится могила русского писателя.

В конце августа зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по стратегическому развитию Александр Хинштейн сообщил, что власти региона планируют возродить усадьбу Льва Толстого в Алексеевском районе.

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