Человеческие останки нашли во время ремонта в центре Липецка

Рабочие, занимающиеся благоустройством Каменного лога в центре Липецка, нашли человеческие череп и берцовую кость. Случаем занимаются правоохранительные органы. На месте работают следователи. По факту находки проводится доследственная проверка.

Как сообщает GOROD48, останкам может быть от 20 до 50 лет. На черепе обнаружили отверстия, что может говорить о насильственной смерти человека. Впрочем, у криминалистов есть и другая версия: у замерзшего зимой человека лопнул мозг, который разрушил черепную коробку.

Также на черепе сохранились волосы, благодаря чему удастся провести генетическую экспертизу. Портретная экспертиза позволит определить, чьи это останки, женщины или мужчины. Также следователи собираются проверить, не проходил ли этот человек по базе находившихся в розыске.

Ранее в селе Волчиха на Алтае рабочие во время прокладывания трубопровода обнаружили массовое захоронение. Человеческие останки лежали на глубине 3 м. Случаем заинтересовались следователи.