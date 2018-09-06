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У туристов на Алтае изъяли автомобиль за долг прежних хозяев

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В Республике Алтай судебные приставы изъяли у туристов автомобиль. Он был объявлен в розыск, так как прежний владелец не исполнил договор перед продавцом.

Группу туристов на автомобиле Mazda Premacy сотрудники ДПС остановили на Алтае. При проверке документов выяснилось, что машина находится в розыске. На место прибыл судебный пристав, который вызвал эвакуатор и изъял автомобиль.

По данным УФССП, исполнительное производство по поводу автомобиля было возбуждено в связи с тем, что договор о купле-продаже иномарки суд признал недействительным. Иск подавала прежняя владелица Mazda, так как покупатель не исполнил условия договора. Однако нарушитель успел перепродать машину в другой регион, в связи с чем она и была объявлена в розыск, пишет altapress.ru.

Исполнительное производство было завершено. Приставы напоминают, что при приобретении подержанного автомобиля его необходимо проверять по банку данных исполнительных производств.

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