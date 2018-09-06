Женщина-водитель и маленький мальчик пострадали в ДТП в Набережных Челнах

В Набережных Челнах при столкновении двух иномарок пострадали женщина-водитель и четырехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 5 сентября на пересечении проспектов Дружбы народов и Московском. Автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 23-летнего мужчины врезался в Mercedes-Benz под управлением 32-летней женщины. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали находившиеся в Mercedes люди. Водитель получила закрытый перелом правого предплечья, а ее четырехлетний пассажир закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.