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Очаг АЧС нашли в одном из районов Липецкой области

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В Воловском районе Липецкой области обнаружили очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС). Его удалось установить в результате лабораторных исследований фрагментов павших особей. Речь идет о животных, принадлежавших ООО «Племенное».

Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации. Вокруг хозяйства устанавливают круглосуточные контрольно-пропускные посты, которые оборудованы дезбарьерами и установками по дезинфекции.

Также буферные зоны появятся вокруг промышленных свиноводческих предприятий. Контроль за содержанием свиней на частных подворьях усилят. Численность диких кабанов должны снизить в предстоящий сезон охоты, передает Lipetskmedia.

В начале августа сообщалось о том, что в Липецкой области нашли свинину с вирусом АЧС. Исследовалась продукция местных торговых компаний.

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