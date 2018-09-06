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Несколько сотен берез высадят в Нижнекамске в рамках «Недели леса-2018»

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Нижнекамск присоединится к масштабной республиканской акции «Неделя леса-2018», которая пройдет в Республике Татарстан в период с 8 по 14 сентября. Информация об этом размещена на сайте Нижнекамского района.

В рамках акции 7 сентября в Нижнекамске планируют высадить 300 молодых березок на одной из самых оживленных городских магистралей. Ежедневно дорожкой вдоль лесополосы на Мурадьяна, которая соединяет город с набережной, пользуются огромное количество жителей, которые занимаются бегом, катаются на велосипедах или просто гуляют, пишет ИА «Татар-информ».

Посадка начнется 7 сентября в 10:00. В мероприятии примут участие сотрудники ЖКХ, студенты, сотрудники различных организаций и предприятий города, а также студенты и волонтеры.

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