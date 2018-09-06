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Аварийные дома в Петрозаводске снесут с опозданием

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В Петрозаводске до ноября снесут несколько аварийных зданий. Работы должны были завершиться еще в июле.

В мэрии Петрозаводска пояснили, что по итогам аукциона был выбран подрядчик для сноса шести аварийных зданий. Согласно условиям договора, компания должна была завершить работы до 2 июля 2018 года и вывезти строительный мусор. Однако подрядчик свои обязательства не выполнил, и контракт был расторгнут. Городской бюджет при этом не понес лишние расходы, уточняет ИА «Карелinform».

Подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Власти Петрозаводска готовятся к повторному аукциону по поиску нового исполнителя. По новым условиям снос шести зданий должен пройти до ноября.

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