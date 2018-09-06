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«Одноклассники» назовут имена жертв блокады Ленинграда

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Социальная сеть «Одноклассники» предложит жителям Санкт–Петербурге и Ленинградской области поучаствовать в Дне памяти жертв блокады Ленинграда.

Чтобы принять участие в Дне Памяти пользователи могут у себя на странице опубликовать имена погибших в те годы родственников с хештегом #ленинград1941 или сделать это в официальной группе мероприятия.

Вслух фамилии зачитают 8 сентября во время проведения памятной церемонии в Доме Журналиста в Санкт–Петербурге.

Проект #ленинград1941 в ОК — часть общегородской акции памяти о блокаде, которую запустил «Комитет 8 сентября» — группа петербуржцев во главе с публицистом и историком Львом Лурье.

Организаторы акции призвали земляков в день начала вспомнить погибших поимённо — прочитать списки во дворах домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадях.

«Одноклассники» традиционно участвуют в социально значимых акциях: в преддверии 9 мая пользователи могли участвовать в акции «Бессмертный полк». А  в День Победы флешмоб «Споем вместе», организованный телеканалом «Россия» и соцсетью, собрал более 1 млн человек: россияне спели песню «Катюша» и выложили снятые видеоролики в Сеть.

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