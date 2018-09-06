Британская певица обнажила грудь перед мемориалом героям Первой мировой

Британская певица Лорен Хенсон, выступающая под псевдонимом Indiana, снялась топлесс на фоне мемориала солдатам, павшим во время Первой мировой войны. Провокационные снимки исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах женщина позирует в одних шортах у стены лондонской церкви с мемориальной доской. Многие интернет-пользователи раскритиковали 31-летнюю артистку за такой поступок и обвинили ее в неуважении людей, защищавших родину.

В ответ исполнительница заявила, что у героев войны не возникло бы к ней претензий. «Уверена, что парням, отдавшим свои жизни за страну, понравился бы обычный вид женской груди со стороны», — цитирует ее британский таблоид Daily Mirror.

При этом звезда призналась, что она не знала, что фотографируется на фоне военного мемориала, поскольку она и ее друг были в тот момент пьяны и просто решили сделать снимки топлесс на фоне церкви. «Я знаю, что это оскорбило людей, но почему? Это просто тело человека, что в нем такого оскорбительного?» — отметила певица.

В августе строитель разрушил пять новостроек в британском городе Бантингфорд, управляя ковшом экскаватора. Мужчина снимал происходящее на камеру и хохотал.