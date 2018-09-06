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Британская певица обнажила грудь перед мемориалом героям Первой мировой

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Британская певица Лорен Хенсон, выступающая под псевдонимом Indiana, снялась топлесс на фоне мемориала солдатам, павшим во время Первой мировой войны. Провокационные снимки исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

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На кадрах женщина позирует в одних шортах у стены лондонской церкви с мемориальной доской. Многие интернет-пользователи раскритиковали 31-летнюю артистку за такой поступок и обвинили ее в неуважении людей, защищавших родину.

В ответ исполнительница заявила, что у героев войны не возникло бы к ней претензий. «Уверена, что парням, отдавшим свои жизни за страну, понравился бы обычный вид женской груди со стороны», — цитирует ее британский таблоид Daily Mirror.

При этом звезда призналась, что она не знала, что фотографируется на фоне военного мемориала, поскольку она и ее друг были в тот момент пьяны и просто решили сделать снимки топлесс на фоне церкви. «Я знаю, что это оскорбило людей, но почему? Это просто тело человека, что в нем такого оскорбительного?» — отметила певица.

В августе строитель разрушил пять новостроек в британском городе Бантингфорд, управляя ковшом экскаватора. Мужчина снимал происходящее на камеру и хохотал.

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