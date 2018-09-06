Вещи семьи Богдана Хитрово привезли в Ульяновск

В Ульяновском областном краеведческом музее открывается выставка «Город славный и похвальный». Она посвящена 370-летию основания Симбирска-Ульяновска. В создании экспозиции участвовал Государственный исторический музей Москвы.

Как отмечает 1ul.ru, на выставке представлены подлинные документы XVII века, среди которых есть жалованная грамота царя Алексея Михайловича. По ним можно проследить первые 150 лет развития Симбирска: от крепости на границе России до одной из центральных губерний. Также можно увидеть грамоты эпохи Екатерины II и Павла I.

Представлены и иконы XVII века, личные вещи боярина Богдана Хитрово, основателя Симбирска, образцы иностранного вооружения, которое в то время поступило на вооружение в русскую армию.

По словам заведующего отделом истории Ульяновского областного краеведческого музея Дмитрия Фадеева, это редкий случай, когда региональному музею предоставляется такое количество предметов из фондов Центрального российского музея.

Ранее стало известно, что в День города посещение всех московских музеев станет бесплатным. Акция продлится с 8 по 9 сентября.