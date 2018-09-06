Станцию очистки воды построят в поселке в Рязанской области

В поселке городского типа Старожилово Рязанской области планируют построить станцию по очистке и обезжелезиванию воды. Об этом доложил губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках личного приема граждан.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к властям с просьбой оказать помощь в строительстве очистной станции обратились жители рабочего поселка. В ходе встречи с губернатором сообщили, что проект станции уже готов. Строительство планируется начать в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «7инфо».

Новая станция будет обезжелезивать воду и очищать ее. Губернатор области дал поручение министру ТЭК и ЖКХ региона Андрею Горелову сдать объект в эксплуатацию к декабрю этого года.