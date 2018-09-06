Жителей Псковской области научат собирать избу

В Псковской области пройдет интерактивное занятие «От землянки до избы». Участникам расскажут все технологические особенности строительства избы.

Мероприятие состоится в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках просветительской программы «И труд, и собственность, и время земледельца». Оно будет посвящено традициям возведения изб и хозяйственных построек в Псковской области. Гостям расскажут, какими конструктивными особенностями отличаются здания. Кроме того, участникам продемонстрируют образцы фольклора, в которых создан образ крестьянского жилища. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Интерактивная лекция об избах станет вторым занятием в рамках программы. Первая встреча была посвящена традициям выращивания и обработки льна на территории Псковской области.