Хотя Россия обладает примерно 20% площади мировых лесов и четвертью мировых запасов древесины, основная проблема этого сектора заключается в нехватке древесного сырья для действующих предприятий и планируемых инвестиционных проектов.

К этому привела экстенсивная модель еще советских времен, по которой лес рубили и шли дальше от освоенных территорий вместо работы над его восстановлением. Саженцы если сажали, то за посадками не ухаживали. В результате вместо елок и сосен вторичные леса сформированы самосевом осины и березы, не востребованными лесной промышленностью. Яркий пример — Архангельская область. Там в 1980-е годы, не обеспечивая эффективность лесовосстановления, вырубили все наиболее экономически привлекательные и доступные леса. В результате из действовавших когда-то в Архангельске 29 лесозаводов по хвойному лесопилению осталось только пять. И они полностью зависимы от древесины, выращенной природой, а не человеком.

По оценке, включенной в проект «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года», подготовленной под кураторством Минпромторга, расчетная лесосека (объем древесины, который считается допустимым вырубить) в целом по стране завышена примерно в два раза. Это означает, что может быть уничтожено больше леса, чем мы можем восстановить. Волна попыток увеличения расчетной лесосеки на арендованных лесных территориях началась под угрозой штрафов и расторжения договоров аренды со стороны бизнеса. В результате страдает биоразнообразие, а лесопромышленники рискуют потерять сертификаты добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC). В России по этой схеме сертифицировано более 46 млн га, то есть около 28 % всех лесов, переданных в аренду для заготовки древесины. Это пропуск на наиболее экономически важные и экологически чувствительные рынки экспортной продукции, особенно продукции с высокой долей добавленной стоимости. В результате для российских производителей увеличиваются риски закрытия наиболее привлекательных зарубежных рынков.

Лесоуправление на арендованных и неарендованных лесных землях имеет свои особенности, и планироваться оно должно по-разному. На арендованных землях задача арендатора — повышение эффективности его бизнеса, задача органов управления лесами — контроль за соблюдением арендатором экологических и противопожарных требований и финансовой дисциплины.

Неарендованные же территории нужно разделить на две категории. Первая — это мало нарушенные лесные территории, без дорог и поселений, где леса тысячелетиями растут без участия Рослесхоза. Последние дикие, первозданные чащи нужно оставить в покое, не осваивать их — в них идут природные процессы, обеспечивающие их сохранение много лучше, чем любые чиновники. Лесопользование должно быть сосредоточено в уже освоенных человеком лесах.

Вторая категория неарендованных территорий — лесные массивы вблизи дорог и поселений. Управление ими должно строиться из соображений повышения устойчивости насаждений к пожарам, а также поддержания рекреационной и экологической ценности. Это поможет создать благоприятную среду для проживания людей. На территориях этой категории нет необходимости сажать востребованные в лесной промышленности хвойные монокультуры — это выращивание пороха для новых лесных пожаров образца 2010 года.

И на арендованных, и на неарендованных землях первого типа также необходимо увеличить численность лесных инспекторов. Есть необходимость улучшить их материально-техническое оснащение, в том числе за счет цифровизации лесоуправления (включающей, например, контроль за территорией благодаря снимкам со спутников, использование электронных баз данных). Это повысит контроль государства за сохранностью ресурсов и может быть важнее и приоритетнее, чем инвестиции в лесовосстановление.

Автор — директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) России, заслуженный эколог Российской Федерации, доктор географических наук

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