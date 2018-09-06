Названа причина смерти солистки The Cranberries

Названа причина смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн. Согласно материалам расследования, певица утонула в ванне, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает The Telegraph, в номере, где обнаружили тело О'Риорданн, были найдены бутылки из-под спиртных напитков, а уровень алкоголя в крови покойной оказался крайне высок. По словам очевидцев, певица «лежала в ванне, ее рот и нос были под водой». Согласно заключению специалистов, смерть О'Риорданн была несчастным случаем.

Тело певицы без признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Друзья О'Риорданн отметили, что она несколько недель пребывала в глубокой депрессии, а в 2013 году пыталась покончить с собой. 6 сентября ей исполнилось бы 47 лет.

На счету The Cranberries более 40 млн проданных пластинок. О'Риорданн покинула группу в 2003 году и начала сольную карьеру.