Прямой эфир

Названа причина смерти солистки The Cranberries

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Названа причина смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн. Согласно материалам расследования, певица утонула в ванне, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает The Telegraph, в номере, где обнаружили тело О'Риорданн, были найдены бутылки из-под спиртных напитков, а уровень алкоголя в крови покойной оказался крайне высок. По словам очевидцев, певица «лежала в ванне, ее рот и нос были под водой». Согласно заключению специалистов, смерть О'Риорданн была несчастным случаем.

Тело певицы без признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Друзья О'Риорданн отметили, что она несколько недель пребывала в глубокой депрессии, а в 2013 году пыталась покончить с собой. 6 сентября ей исполнилось бы 47 лет.

На счету The Cranberries более 40 млн проданных пластинок. О'Риорданн покинула группу в 2003 году и начала сольную карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликована запись последнего звонка умершей солистки The Cranberries
Президент Ирландии соболезнует в связи со смертью солистки The Cranberries

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017