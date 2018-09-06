Новую модель поликлиники федерального уровня создадут в Удмуртии

Новое направление по созданию образца поликлиники федерального уровня реализуют на базе городской поликлиники № 2 в Ижевске (Удмуртская Республика). Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики в четверг, 6 сентября.

Решение о создании новых моделей поликлиники было принято в ходе совещания руководителей региональных минздравов, руководителей и лидеров проектных офисов медицинских организаций с руководителем Федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи Ириной Ходыревой, пишет ИА «Сусанин».

В рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» было решено создать образцы медучреждений на территории Удмуртской Республики, Республики Бурятия, Новосибирской и Оренбургской областей.

Регионы, в которых будет реализовываться проект, отбирались исходя из успешности пилотного проекта «Бережливая поликлиника», укомплектованности кадрами и оборудованием, а также приверженности к идее постоянных улучшений команды органов исполнительной власти, регионального центра ПМСП.