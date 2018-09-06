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В Оренбурге закрыли купальный сезон

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Два пляжа в Оренбурге завершили свою работу. Спасатели не патрулируют их территорию уже с 1 октября. Именно до этого срока места массового отдыха на воде функционируют официально.

В поисково-спасательной службе Оренбурга подвели итоги пляжного сезона. По словам начальника службы Сергея Дубницкого, этим летом на двух муниципальных пляжах произошло 18 инцидентов, 23 человек спасли, утонувших нет.

Впрочем, как пишет РИА «Оренбуржье», на диких пляжах Оренбурга ситуация хуже. В общей сложности за это лето там утонули семь человек.

В Москве продлили купальный сезон в связи с теплой погодой.

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