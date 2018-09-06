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Камень в основание памятника генералу Глазунову заложили в Пензе

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В микрорайоне Арбековская Застава в Пензе заложили первый камень в основание памятника первому командующему воздушно-десантными войсками дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову. Об этом сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

В рамках автопробега, посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Герой Советского Союза Валерий Востротин почтили память воинов-десантников.

Первый камень в основание памятника Глазунову был заложен в микрорайоне Арбековская Застава. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Валерий Востротин отметил, что рад решению установить современный памятник Висилию Глазунову, которого все командующие ВДВ считали своим учителем. Также он высоко оценил деятельность губернатора по организации военно-патриотического движения в регионе и вручил ему орден Союза десантников России «За верность долгу, во славу Отечества».

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