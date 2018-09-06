Жителей Сочи предупредили об угрозе схода селей

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Администрация предупреждает о возможном подъеме уровня воды в реках и угрозе схода селей.

По данным синоптиков, в течение двух дней в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с. В связи с этим в городе уже объявлено штормовое предупреждение. В горной зоне возрастает риск схода селей. Кроме того, на участке Магри–Веселое есть вероятность формирования смерчей над морем. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам воздержаться от отдыха возле воды и в горной зоне, не использовать личный транспорт и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами.

Об ухудшении погоды также предупреждают жителей Краснодара. В городе до 8 сентября ожидаются ливни.