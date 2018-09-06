Средняя зарплата учителей младших классов выросла на 18%

Средняя заработная плата педагогов младших классов за год увеличилась на 18% и составила более 27 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата учителей по России составила 20,3 тыс. рублей.

Согласно исследованию экспертов Avito, самые высокие зарплаты получают московские учителя, где в преддверии нового учебного года им в среднем предлагали почти 50,8 тыс. рублей в месяц. Заметнее всего доходы педагогов выросли в Казани — с 14,6 тыс. до 29,3 тыс. рублей.

Кроме того, за год потребность в преподавателях выросла на 13%. Так, в августе самыми востребованными оказались учителя русского языка и литературы, на них приходится треть от общего числа вакансий. Далее идут педагоги по иностранному языку, математике, учителя естественно-научных дисциплин и историки.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что классные руководители в столичных школах будут получать доплату в размере 12,5 тыс. рублей в месяц.