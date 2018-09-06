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Комиссия Совфеда обсудит меры в отношении Google 13 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия требует от иностранных компаний и граждан соблюдения избирательного законодательства страны. В случае его нарушения должны быть приняты адекватные меры. Решение о возможных дальнейших действиях будут объявлены 13 сентября, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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«13 сентября комиссия СФ вернется к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», — цитирует сенатора ТАСС.

Генпрокуратура России направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны, рассказал 4 сентября заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров.

О вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. К корпорации также обратилась ЦИК, обвинив Google в распространении через свой поисковик призывов к участию в несогласованных митингах.

В Google отказались давать комментарии, заявив, что рассматривают поступившие обращения.

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