Комиссия Совфеда обсудит меры в отношении Google 13 сентября

Россия требует от иностранных компаний и граждан соблюдения избирательного законодательства страны. В случае его нарушения должны быть приняты адекватные меры. Решение о возможных дальнейших действиях будут объявлены 13 сентября, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«13 сентября комиссия СФ вернется к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», — цитирует сенатора ТАСС.

Генпрокуратура России направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны, рассказал 4 сентября заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров.

О вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. К корпорации также обратилась ЦИК, обвинив Google в распространении через свой поисковик призывов к участию в несогласованных митингах.

В Google отказались давать комментарии, заявив, что рассматривают поступившие обращения.