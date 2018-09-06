Пятилетний ребенок погиб от взрыва газового баллончика в Подмосковье

Пятилетний мальчик скончался от ожогов, которые он получил при взрыве газового баллончика в подмосковном Ступино. Следователи начали проверку.

По данным правоохранительных органов, ребенок с родителями отдыхал на даче. Пока родители были заняты, мальчик гулял по садовому участку. Он нашел баллончик с жидкостью и бросил его в мангал. Нагревшись, баллончик взорвался, огонь перекинулся на ребенка. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Мальчика госпитализировали в московскую больницу. Спустя несколько дней он скончался от полученных ожогов.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковном селе Марфино 11-летний мальчик получил ожоги, плеснув бензин в огонь. Ребенок увидел возгорание возле гаражей, пытался затоптать пламя, а затем хотел потушить его жидкостью из лежавшей поблизости канистры. Пострадавший был госпитализирован с ожогами 40% поверхности тела.