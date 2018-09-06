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Oman Air заявил о начале полетов в Россию

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Фото: Global Look Press/J.W.Alker/imagebroker
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30 октября прямые рейсы в Москву из Омана откроет национальная авиакомпания султаната Oman Air.

Первый рейс прибудет из Маската в аэропорт Домодедово в 19:55 мск. В обратный рейс лайнер Boeing-737-8 MAX отправится 31 октября в 00:20 мск, а в Маскате пассажиры будут в 6:55 по местному времени (7:55 мск).

Рейсы Oman Air между Москвой и Оманом будут ежедневными.

Благодаря раннему прилету в Оман российские пассажиры получат возможность совершить быструю пересадку на другие рейсы авиакомпании — в Азию или Африку. Как заявил вице-президент Oman Air Рохиер де Ягер, московский рейс прибывает в столицу Омана в первой волне вместе с рейсами из Европы, поэтому на 82% других рейсов авиакомпании стыковка займет не более двух часов.

На рейсах в Москву авиакомпания будет использовать новейшую модель от Boeing — лайнер 737-8 MAX. В нем 12 мест в бизнес-классе и 150 кресел в экономклассе.

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