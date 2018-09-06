Жителей омской деревни донимает медведь-убийца

На деревню Юдинка Муромцевского района Омской области совершает набеги медведь. Он охотится за домашним скотом. Жители утверждают, что это тот же хищник, что донимал их осенью 2017 года.

Судя по публикации, размещенной в группе «ЧП Омск» в одной из соцсетей, прошлой осенью медведь задрал несколько овец и лошадь. В этом году на его совести — еще несколько овец. Одной лошади всё же удалось спастись. В посте также утверждается, что жители видели медведя всего в 1 км от населенного пункта.

ИА «Город55» напоминает, что в 2017 году региональное минприроды давало разрешение на отстрел одного медведя, который также промышлял в районе Юдинки.

В конце августа в Якутии разыскивали медведя с канистрой на голове. В региональном министерстве экологии заинтересовались этим животным после ролика на YouTube, в котором люди тщетно пытаются снять с головы медведя канистру.