Один из дворов и стоящие в нем машины залило кипятком в Тюмени

Озеро с кипятком образовалось в одном из дворов в Тюмени. В воде оказались и несколько автомобилей. Причиной стал прорыв теплосети.

Как сообщает портал «Наш город», инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Клары Цеткин. Горячее водоснабжение в районе отключено. На месте работает аварийная бригада. Ремонтники обещают ликвидировать последствия аварии до 20:00 четверга, 6 сентября.

Местные жители утверждают, что опрессовочные работы проводились здесь в начале июля.

В середине февраля кипятком залило набережную канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Из-за прорыва трубы вода срывала люки и вырывалась на проезжую часть. Кипяток подтопил автомобили. В зоне прорыва оказались 40 жилых домов, два детсада и производственные постройки.