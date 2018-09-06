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Один из дворов и стоящие в нем машины залило кипятком в Тюмени

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Озеро с кипятком образовалось в одном из дворов в Тюмени. В воде оказались и несколько автомобилей. Причиной стал прорыв теплосети.

Как сообщает портал «Наш город», инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Клары Цеткин. Горячее водоснабжение в районе отключено. На месте работает аварийная бригада. Ремонтники обещают ликвидировать последствия аварии до 20:00 четверга, 6 сентября.

Местные жители утверждают, что опрессовочные работы проводились здесь в начале июля.

В середине февраля кипятком залило набережную канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Из-за прорыва трубы вода срывала люки и вырывалась на проезжую часть. Кипяток подтопил автомобили. В зоне прорыва оказались 40 жилых домов, два детсада и производственные постройки.

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