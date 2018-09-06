Первоклассник утонул в выгребной яме под Волгоградом

В райцентре Быково под Волгоградом с первоклассником произошел трагический случай. Мальчик упал в выгребную яму и утонул.

В среду вечером, 5 сентября, в правоохранительные органы обратилась бабушка мальчика. Она рассказала, что внук ушел на прогулку и уже долгое время отсутствует. Были организованы поиски. Во время обследования территории, где мальчик мог идти, была обнаружена надломленная доска, которая прикрывала выгребную яму рядом с кафе.

Тело ребенка удалось извлечь около 23:00, после того как из ямы были откачаны нечистоты. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Как рассказала и. о. cтаршего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, в ходе опроса хозяйка кафе рассказала, что крышка люка лопнула 4 сентября после того, как на него наехал автомобиль. Она сразу же заказала новый люк и «на время» прикрыла яму листом ДСП.

По факту произошедшего проводится проверка. Тело мальчика направлено на судебно-медицинское исследование. Известно, что ребенка бабушка воспитывала одна.