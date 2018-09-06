Омских подрядчиков обвинили в нежелании чинить дороги по гарантии

Прокуратура Омска проверила городские дороги, которые были отремонтированы с 2016 по 2017 год. Это была повторная инспекция, первую провели в апреле. Тогда прокуроры обратили внимание на то, что на отремонтированных участках трещины, просадки и искривленные обочины.

Сразу же после этого управление дорожного хозяйства и благоустройства направило подрядным организациям претензии об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств. Однако, как показала проверка, в установленный для добровольного устранения недостатков срок более чем на 50 участках дефекты так и не были исправлены, сообщает РИА «Омск-информ».

Прокуратура направила представление мэру Омска. В свою очередь управление дорожного хозяйства обратилось в суд с требованием об устранении нарушений.

В данное время готовятся еще 38 претензий, восемь подрядным организациям уже направлены. В случае если компании всё же не устранят дефекты в установленный срок, в суд будут поданы новые иски.

В начале августа сообщалось, что в Омской области началась подготовка к ремонту проблемного участка трассы от поселка Магистрального до станции Карбышево-2. Еще в 2014 году суд постановил завершить все работы до 1 января 2017 года. Позже сроки пришлось переносить.