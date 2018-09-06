Россияне выиграли золото на ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом

Россияне выиграли чемпионат мира в командных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м с трех позиций, установив мировой рекорд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Так, Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский набрали 3535 очков. Вторыми стали китайцы (3532), третьими — белорусы (3526), пишет RT.

Ранее мировой рекорд принадлежал команде из Австрии и был установлен на чемпионате Европы по стрельбе, который проходил в чешском городе Пльзень в июле 2003 года. Тогда спортсмены Томас Фарник, Марио Кнёглер и Кристиан Планер набрали 3508 очков.

Как напоминает ТАСС, на прошлом чемпионате мира в 2014 году российская команда в составе Лугинца, Каменского и Федора Власова завоевала бронзу в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций. В 2002, 2006 и 2010 годах россияне становились победителями в данной дисциплине, а в 1998 году получили бронзу.

3 сентября сообщалось, что россиянин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата мира в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки. Его результат принес российской национальной команде олимпийскую лицензию на Игры 2020 года в Токио.