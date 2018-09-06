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МЧС предупредило жителей Башкортостана о заморозках

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В Башкортостане ожидаются ночные заморозки. Температура упадет до –2 градусов.

О неблагоприятных погодных условиях жителей республики предупредили сотрудники МЧС. По данным синоптиков, в ночь на 7 сентября ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы упадет до –2 градусов. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В дневные часы воздух будет прогреваться до 20 градусов. При этом синоптики не прогнозируют осадки.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в нескольких регионах России. В Амурской области и Якутии уже начали подключать отопление в связи с похолоданием.

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